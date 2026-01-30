DAEDUCK ELECTRONICS präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

DAEDUCK ELECTRONICS ließ sich am 29.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat DAEDUCK ELECTRONICS die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 519,58 KRW. Im Vorjahresviertel waren 85,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat DAEDUCK ELECTRONICS mit einem Umsatz von insgesamt 317,89 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 206,48 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 53,96 Prozent gesteigert.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 410,00 KRW ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 302,94 Milliarden KRW in den Büchern stehen werden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 946,41 KRW, nach 461,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 1 065,29 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 892,14 Milliarden KRW umgesetzt.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 925,91 KRW ausgegangen, während der Umsatz auf 1 050,54 Milliarden KRW prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at