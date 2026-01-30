30.01.2026 06:31:29

DAEDUCK ELECTRONICS präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

DAEDUCK ELECTRONICS ließ sich am 29.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat DAEDUCK ELECTRONICS die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 519,58 KRW. Im Vorjahresviertel waren 85,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat DAEDUCK ELECTRONICS mit einem Umsatz von insgesamt 317,89 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 206,48 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 53,96 Prozent gesteigert.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 410,00 KRW ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 302,94 Milliarden KRW in den Büchern stehen werden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 946,41 KRW, nach 461,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 1 065,29 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 892,14 Milliarden KRW umgesetzt.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 925,91 KRW ausgegangen, während der Umsatz auf 1 050,54 Milliarden KRW prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:15 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19:47 Januar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
19:43 KW 5: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
30.01.26 Januar 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen