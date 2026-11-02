DAEDUCK ELECTRONICS stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

DAEDUCK ELECTRONICS hat am 30.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1055,59 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 452,00 KRW je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 46,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 418,12 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 286,17 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at