DAEDUCK ELECTRONICS verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

DAEDUCK ELECTRONICS veröffentlichte am 29.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 519,58 KRW, nach 86,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 317,89 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 53,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 206,48 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

DAEDUCK ELECTRONICS hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 946,41 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 466,00 KRW je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 1 065,29 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahr hatte DAEDUCK ELECTRONICS 892,14 Milliarden KRW umgesetzt.

