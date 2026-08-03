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03.08.2026 06:31:29
DAEDUCK ELECTRONICS vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
DAEDUCK ELECTRONICS hat am 31.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 1119,63 KRW, nach 86,00 KRW im Vorjahresvergleich.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 400,98 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 63,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte DAEDUCK ELECTRONICS einen Umsatz von 245,86 Milliarden KRW eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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