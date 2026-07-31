DAEHAN SHIPBUILDING: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

DAEHAN SHIPBUILDING hat am 30.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2066,23 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1431,00 KRW je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat DAEHAN SHIPBUILDING mit einem Umsatz von insgesamt 354,40 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 295,86 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 19,79 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at