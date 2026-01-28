DAEHAN SHIPBUILDING gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

DAEHAN SHIPBUILDING lud am 27.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 6362,61 KRW beziffert. Im Vorjahr waren 4481,39 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat DAEHAN SHIPBUILDING in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 14,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1 228,13 Milliarden KRW im Vergleich zu 1 075,31 Milliarden KRW im Vorjahr.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 5998,33 KRW je Aktie sowie einem Umsatz von 1 211,37 Milliarden KRW gelegen.

Redaktion finanzen.at