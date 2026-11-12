DAEHAN SHIPBUILDING: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

DAEHAN SHIPBUILDING hat sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 968,79 KRW. Im Vorjahresviertel waren 2026,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat DAEHAN SHIPBUILDING 327,70 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 273,97 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at