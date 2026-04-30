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30.04.2026 06:31:29
DAEHAN SHIPBUILDING stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
DAEHAN SHIPBUILDING hat am 29.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2009,02 KRW gegenüber 1571,95 KRW im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 308,30 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 307,70 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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