DAELIM B&Co öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

DAELIM B&Co präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 233,00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DAELIM B&Co noch ein Gewinn pro Aktie von 349,00 KRW in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 77,62 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 4,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 74,25 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at