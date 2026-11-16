DAELIM C&S hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

DAELIM C&S hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -160,00 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei DAELIM C&S ein EPS von -18,000 KRW in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat DAELIM C&S 86,61 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 79,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 48,36 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at