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16.11.2026 06:31:29
DAELIM C&S hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
DAELIM C&S hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -160,00 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei DAELIM C&S ein EPS von -18,000 KRW in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat DAELIM C&S 86,61 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 79,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 48,36 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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