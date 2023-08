Dänemark verstärkt Grenzkontrollen nach Koran-Verbrennungen

Oslo (Reuters) - Nach Schweden verstärkt auch Dänemark nach mehreren Koran-Verbrennungen seine Grenzkontrollen.

Wegen der Vorkommnisse habe sich die Sicherheitslage verändert, teilte das dänische Justizministerium am Donnerstagabend mit. Es sei daher nötig, die Einreise nach Dänemark stärker zu kontrollieren, "um auf die spezifischen und aktuellen Bedrohungen zu reagieren". Dies gelte zunächst bis zum 10. August, hieß es in der Mitteilung weiter. Anfang der Woche hatte Schweden ähnliche Maßnahmen ergriffen.

In Schweden und Dänemark hatte es in den vergangenen Wochen mehrere Aktionen gegeben, bei denen der Koran entweder beschädigt oder verbrannt wurde. In islamischen Ländern hatte das scharfe Reaktionen ausgelöst. Beide Länder hatten die Verbrennungen verurteilt, dulden sie aber unter Berufung auf den Schutz der Meinungsfreiheit.

