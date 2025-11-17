DAESANG: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

DAESANG hat am 14.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS belief sich auf 616,00 KRW gegenüber 1024,00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 1 145,42 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte DAESANG 1 111,81 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at