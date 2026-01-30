DAESANG: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

DAESANG hat am 29.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

DAESANG hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 204,49 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 422,00 KRW je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DAESANG in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1 049,68 Milliarden KRW im Vergleich zu 1 044,59 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2100,95 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatte DAESANG ein EPS von 2652,00 KRW je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 4 401,56 Milliarden KRW gegenüber 4 255,13 Milliarden KRW im Vorjahr ausgewiesen.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 2404,00 KRW sowie einen Umsatz von 4 404,40 Milliarden KRW prognostiziert.

Redaktion finanzen.at