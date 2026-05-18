DAESANG hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

DAESANG präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 888,87 KRW, nach 787,84 KRW im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 1 109,85 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1 130,42 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at