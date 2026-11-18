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18.11.2026 06:31:28
DAESANG hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
DAESANG hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 148,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 618,00 KRW erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz wurden 1 179,27 Milliarden KRW gegenüber 1 145,42 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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