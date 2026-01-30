DAESANG informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

DAESANG stellte am 29.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 204,49 KRW, nach 417,02 KRW im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat DAESANG mit einem Umsatz von insgesamt 1 049,68 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1 044,59 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 0,49 Prozent gesteigert.

In Sachen EPS wurden 2100,95 KRW je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DAESANG 2642,68 KRW je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4 401,56 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahr waren 4 255,13 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at