DAESANG hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 145,37 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 615,65 KRW je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 1 179,27 Milliarden KRW gegenüber 1 145,42 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at