DAESANG legte Quartalsergebnis vor

DAESANG hat am 14.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 618,00 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 1027,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DAESANG im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,02 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1 145,42 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 1 111,81 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at