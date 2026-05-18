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18.05.2026 06:31:29
DAESANG präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
DAESANG lud am 15.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 888,87 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 787,84 KRW erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1 109,85 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren 1 130,42 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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