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18.05.2026 06:31:29
DAESANG präsentierte Quartalsergebnisse
DAESANG hat am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurden 891,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DAESANG 790,00 KRW je Aktie eingenommen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DAESANG in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,82 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1 109,85 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 1 130,42 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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