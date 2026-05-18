DAESANG: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

DAESANG hat am 15.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 889,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 788,00 KRW erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 1 109,85 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 1,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1 130,42 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at