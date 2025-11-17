DAESANG: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

DAESANG lud am 14.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 615,65 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DAESANG ein EPS von 1024,28 KRW je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1 145,42 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1 111,81 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at