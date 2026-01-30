DAESANG stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

DAESANG hat am 29.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 204,49 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DAESANG 417,00 KRW je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 1 049,68 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 0,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1 044,59 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 2100,95 KRW, nach 2642,00 KRW im Vorjahresvergleich.

DAESANG hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 4 401,56 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 4 255,13 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 2404,00 KRW und einen Umsatz von 4 404,40 Milliarden KRW in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at