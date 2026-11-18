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18.11.2026 06:31:28
DAESANG veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
DAESANG hat am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 145,37 KRW. Im Vorjahresviertel hatte DAESANG 615,65 KRW je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1 179,27 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 1 145,42 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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