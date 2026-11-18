DAESANG hat am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 145,00 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 616,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 1 179,27 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1 145,42 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at