18.05.2026 06:31:29

DAESUNG ENERGY hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

DAESUNG ENERGY hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 710,00 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 769,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DAESUNG ENERGY in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,49 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 392,41 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 424,17 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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