DAESUNG ENERGY verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

DAESUNG ENERGY präsentierte am 03.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 182,03 KRW. Im Vorjahresviertel hatte DAESUNG ENERGY 279,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 294,44 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 4,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 307,63 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 894,92 KRW ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 635,00 KRW je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1 017,94 Milliarden KRW – ein Plus von 2,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem DAESUNG ENERGY 995,13 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at