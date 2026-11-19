DAESUNG ENERGY veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -140,00 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei DAESUNG ENERGY ein EPS von -116,000 KRW in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 139,91 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 128,33 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at