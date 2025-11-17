DAESUNG ENERGY: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

DAESUNG ENERGY veröffentlichte am 14.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 116,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren -153,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat DAESUNG ENERGY im vergangenen Quartal 128,33 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DAESUNG ENERGY 137,28 Milliarden KRW umsetzen können.

