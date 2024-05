DAESUNG gewährte Anlegern Blick in die Bücher

DAESUNG präsentierte in der am 14.05.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1300,07 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DAESUNG ein EPS von 9868,85 KRW je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig standen 463,13 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 3,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DAESUNG 477,63 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at