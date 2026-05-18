DAESUNG INDUSTRIAL hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

DAESUNG INDUSTRIAL hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 287,00 KRW. Im Vorjahresviertel hatte DAESUNG INDUSTRIAL 276,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,94 Prozent auf 412,55 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 416,47 Milliarden KRW gelegen.

Redaktion finanzen.at