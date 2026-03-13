DAESUNG INDUSTRIAL stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

DAESUNG INDUSTRIAL hat am 12.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1073,01 KRW. Im Vorjahresquartal hatten 116,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 426,84 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 376,95 Milliarden KRW umgesetzt.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 1364,990 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DAESUNG INDUSTRIAL 172,00 KRW je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 1 565,92 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte DAESUNG INDUSTRIAL einen Umsatz von 1 476,77 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at