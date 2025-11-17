DAESUNG INDUSTRIAL: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

DAESUNG INDUSTRIAL hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

DAESUNG INDUSTRIAL hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 217,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -51,000 KRW je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DAESUNG INDUSTRIAL in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,24 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 350,30 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 358,33 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at