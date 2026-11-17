DAESUNG INDUSTRIAL gab am 16.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,74 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 408,95 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 350,30 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at