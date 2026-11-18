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18.11.2026 06:31:28
DAESUNG mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
DAESUNG präsentierte in der am 16.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 269,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DAESUNG -148,000 KRW je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 178,49 Milliarden KRW – ein Plus von 8,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DAESUNG 164,76 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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