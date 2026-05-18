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18.05.2026 06:31:29
DAESUNG präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
DAESUNG hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1125,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1176,00 KRW je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 459,32 Milliarden KRW – eine Minderung von 7,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 494,57 Milliarden KRW eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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