DAEWOO ELECTRONIC COMPONENTS: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

DAEWOO ELECTRONIC COMPONENTS hat am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 3,35 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das DAEWOO ELECTRONIC COMPONENTS ein Ergebnis je Aktie von 13,00 KRW vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 19,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 35,82 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren 44,59 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 95,43 KRW. Im Vorjahr waren 19,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 151,83 Milliarden KRW – ein Plus von 5,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem DAEWOO ELECTRONIC COMPONENTS 143,50 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

