DAEWOO ELECTRONIC COMPONENTS stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

DAEWOO ELECTRONIC COMPONENTS stellte am 08.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 8,88 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 12,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

DAEWOO ELECTRONIC COMPONENTS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 36,55 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 33,42 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at