DAEWOO ELECTRONIC COMPONENTS verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

DAEWOO ELECTRONIC COMPONENTS hat am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 34,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 15,00 KRW je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 41,17 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 37,23 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at