SEC Aktie
WKN DE: A2AN8G / ISIN: IT0005200453
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21.03.2026 22:38:01
DAFNA Capital Trims iShares Biotechnology ETF Within Broader Biotech Portfolio, According to Recent SEC Filing
According to an SEC filing dated February 17, 2026, DAFNA Capital Management LLC reduced its stake in iShares Biotechnology ETF (NASDAQ:IBB) by 34,405 shares during the fourth quarter of 2025. The fund’s quarter-end IBB position value decreased by $3.31 million, a figure that factored in both share sales and price movement.Following the sale, iShares Biotechnology ETF is comprised 2.67% of DAFNA Capital’s 13F reportable assets under management. Top five holdings after the filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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