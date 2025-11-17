|
17.11.2025 06:31:29
Daegu Department Store: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Daegu Department Store präsentierte in der am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 973,00 KRW. Im Vorjahresquartal waren -1407,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 12,68 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 13,39 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,33 Milliarden KRW umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
