Daegu Department Store hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Daegu Department Store hat am 16.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1000,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Daegu Department Store -748,000 KRW je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Daegu Department Store in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,67 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 13,02 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 13,51 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 3768,000 KRW. Im Vorjahr waren -3756,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 53,09 Milliarden KRW, gegenüber 59,87 Milliarden KRW im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 11,33 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at