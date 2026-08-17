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17.08.2026 06:31:29
Daegu Department Store hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Daegu Department Store hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 983,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren -803,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 12,55 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 11,64 Milliarden KRW.
Redaktion finanzen.at
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