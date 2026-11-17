Daegu Department Store ließ sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Daegu Department Store die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 971,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Daegu Department Store -973,000 KRW je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 12,41 Milliarden KRW – eine Minderung von 7,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 13,39 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at