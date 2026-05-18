Daegu Department Store stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Daegu Department Store hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 822,00 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -974,000 KRW erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,64 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 10,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,14 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at