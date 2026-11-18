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18.11.2026 06:31:28
Daehan Flour Mills: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Daehan Flour Mills veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 332,00 KRW gegenüber 1373,10 KRW im Vorjahresquartal verkündet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,25 Prozent auf 352,04 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 347,68 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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