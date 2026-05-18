Daehan Flour Mills präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Daehan Flour Mills äußerte sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Daehan Flour Mills hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4390,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6793,00 KRW je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Daehan Flour Mills im vergangenen Quartal 334,34 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Daehan Flour Mills 340,75 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at