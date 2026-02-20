|
Daehan Flour Mills: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Daehan Flour Mills hat am 19.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7483,19 KRW gegenüber 1916,00 KRW im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 350,45 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren 364,03 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 41514,75 KRW eingefahren. Im Vorjahr waren 29257,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,03 Prozent auf 1 375,20 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1 374,74 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
