Daehan Flour Mills stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Daehan Flour Mills veröffentlichte am 14.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 13731,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 9259,00 KRW je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,54 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 347,68 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 329,42 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at