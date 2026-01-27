Daehan Steel präsentierte Quartalsergebnisse

Daehan Steel hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Daehan Steel hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 727,84 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -39,120 KRW je Aktie gewesen.

Umsatzseitig standen 288,57 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 6,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Daehan Steel 309,19 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 368,05 KRW beziffert. Im Vorjahr hatte Daehan Steel 1296,30 KRW je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1 247,05 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahr waren 1 224,53 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at